Минэнерго инициирует внедрение "черного списка" недобросовестных участников рынка э/э для ограничения их участия в торгах по ДД

Министерство энергетики Украины инициирует внедрение черного списка для недобросовестных участников рынка электроэнергии с целью усиления их ответственности за нарушения договорных условий, сообщило ведомство на сайте в четверг.

При этом уточняется, что Минэнерго предлагает внести изменения в регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже э/э на ТБ "Украинская энергетическая биржа", предусматривающие введение перечня систематических нарушителей договорных обязательств – так называемый Black List, который временно будет ограничивать их участие в аукционах по двусторонним договорам (ДД).

Как сообщалось, после резкого падения цены на РСВ 1-4 июля, ПАО "Центрэнерго" заявило, что более трети трейдеров-партнеров компании перестали выкупать согласованные контрактами объемы э/э из-за убытков. НАЭК "Энергоатом" со своей стороны предупредил своих контрагентов, что не будет рассматривать предложения о досрочном расторжении контрактов.

Ранее запретить участие в аукционах по продаже э/э по двусторонним договорам (ДД) участникам рынка, досрочно разорвавшим контракты на покупку ресурса у государственных производителей, предложила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).