Электронная сертификация для переаттестации украинских моряков заработает в тестовом режиме к 1 сентября– замглавы ОП Тимошенко

К 1 сентября текущего года в Украине в тестовом режиме будет запущена система электронной сертификации для обязательного периодического подтверждения квалификации моряков, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"К 1 сентября в тестовом режиме мы запустим систему электронной сертификации благодаря компьютеризации этих сертификаций, и моряки поймут, наконец, что не нужно входить в коррупционные связи для получения сертификата", - сказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

Он отметил, что таким образом государство заботится о моряках "не только потому, что они являются гражданами Украины, а потому что Украина состоит в ТОПе государств мира по количеству моряков".

Как сообщалось, 29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3944 "О внесении изменений в ст.51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа" с целью устранения значительных необоснованных нагрузок на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков из-за требования подтверждения их квалификации, что в сочетании с низким уровнем использования современных информационных технологий во время обработки документов от моряков приводило к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов в соответствующих госкомиссиях.

В соответствии с законом, повторное подтверждение диплома для работы на танкерах осуществляется не более чем через пять лет без сдачи экзаменов в случае наличия стажа работы на судне в течение суммарно не менее трех месяцев с предыдущих пяти лет или успешного окончания одобренного учебного курса или курсов.