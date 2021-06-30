Экономика

10:35 30.06.2021

Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

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Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

Владелец земельного участка для его продажи обязан иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Такие необходимые условия для продажи земли привел министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Facebook.

Он пояснил, что наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины на сайте http://surl.li/ydva. В случае его отсутствия владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. После этого участку будет присвоен кадастровый номер.

Министр уточнил, что следующим шагом для продажи земельного участка является регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариусы или центры предоставления административных услуг.

Для регистрации необходима выписка из Государственного земельного кадастра, копия и оригинал паспорта и идентификационного номера, уплата административного сбора и документ о права на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство). После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.

"Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось, Кабинет министров 16 июня 2021 года утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли, чем завершил формирование нормативно-правовой базы, необходимой для запуска рынка земли 1 июля этого года.

Теги: #документы #земля #продажа
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