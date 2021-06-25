ФГИ начал прием заявок от кандидатов на роль советников по подготовке объектов большой приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил о старте приема заявок от кандидатов на роль советников по подготовке объектов большой приватизации (до 12 июля), сам конкурс должен состояться 27 июля, указано в сообщении Фонда.

"Конкурс по отбору советника для включения в перечень квалифицированных участников отбора будет проведен 27 июля 2021 года в 11:00 в помещении ФГИ", – указано в сообщении.

Комиссия будет рассматривать заявления об участия в отборе и подтверждающие документы, которые должны быть поданы не позже 17:00 12 июля 2021 года, свидетельствует сообщение.

По итогам рассмотрения заявок Фонд сформирует перечень квалифицированных участников отбора советников для подготовки объектов большой приватизации к прозрачным аукционам.

Согласно условиям, к конкурсу не будут допускаться лица, в отношении которых применены санкции в соответствии с указом президента от 14 мая 2020 года № 184/2020, который ввел в действие соответствующее решение Совета нацбезопасности о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.