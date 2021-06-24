"Укрпошта" начала сотрудничество с американским маркетплейсом Wish

АО "Укрпошта" начало сотрудничать с одной из крупнейших в мире и наиболее быстрорастущих мобильных платформ электронной коммерции Wish (США).

"Местный бизнес получил большие возможности, чтобы выйти на качественно новый уровень и начать с нуля или увеличить продажи за рубежом. Украинские предприниматели, которые начнут продавать на Wish и доставлять товары через "Укрпошту", получат скидку на ежемесячную комиссию в течение первых трех месяцев", - прокомментировала начало сотрудничества платформ директор департамента международных операций "Укрпошты" Юлия Павленко.

Как отмечается в сообщении "Укрпошты" в четверг, теперь украинский малый и средний бизнес может продавать свои товары в США, Европейский Союз и Австралию с помощью Wish.

"Мы постоянно стремимся диверсифицировать нашу торговую базу и категории, и Украина является значительной частью этого плана", - цитируются в сообщении "Укрпошты" слова менеджера по работе с клиентами Wish в Великобритании, Нидерландах и Украине Екатерины Барабаш.

Платформа Wish основана в 2010 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Wish работает в более чем 100 странах и консолидирует более полумиллиона торговцев по всему миру.