Экономика

13:22 23.06.2021

"Метинвест" рассматривает возможность совместно с Danieli построить новое прокатное производство в Италии – гендиректор

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"Метинвест" рассматривает возможность совместно с Danieli построить новое прокатное производство в Италии – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" прорабатывает возможность совместно с итальянской фирмой Danieli построить новое прокатное производство в Италии.

Как сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков на пресс-конференции по случаю 15-летия компании в Киеве в среду, данный проект предполагает строительство нового производства в Италии, на котором украинские слябы будут перекатывать в горячекатаный плоский прокат.

"Группа "Метинвест" действительно изучает возможность строительства прокатного производства в Италии", - подтвердил Рыженков.

При этом он напомнил, что у группы уже есть два завода в Италии, где из украинских слябов производят плоский прокат. И "Метинвест" всегда отмечал, что этот рынок для компании интересен и перспективен.

"Но окончательного решения по данному проекту "Метинвест" не принял", - подчеркнул топ- менеджер.

По его словам, сейчас проект находится на стадии pre-feasibility, также ведутся переговоры с владельцами площадки, планируется строительство завода.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, в странах Европы. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 тыс. тонн металлопроката в год, в Италии - Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год. В Великобритании компании принадлежит завод Spartan UK, который может выпускать 200 тыс. тонн стального проката в год.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #италия #метинвест #рыженков
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