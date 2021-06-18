"Эпицентр К" открывает обновленные ТЦ в Запорожье и Хмельницкой области

ООО "Эпицентр К" (Киев) откроет 19 июня обновленные торговые центры в Запорожье и Шепетовке (Хмельницкой обл.), сообщила пресс-служба сети.

Согласно сообщению, обновленный ТЦ в Запорожье открыт в 2010 году. После реформатирования его общая площадь составляет 20 тыс. кв. м, торговая – 16,6 тыс. кв. м. Кроме того, на площади 7,5 тыс. кв. м расположена Drive Арена, где покупатели могут загрузить товар, не входя в помещения ТЦ.

В обновленном объекте также разместили продуктовый Food Market (1,4 тыс. кв. м) и фудкорт в новом формате.

Торговый центр в Шепетовке является первым в сети расширенным объектом оптимального формата – его площадь увеличилась в 1,5 раза, до 6 тыс. кв. м (5,8 тыс. кв. м – торговая). Как указывает компания, расширение было необходимо для размещения новых торговых концепций, среди которых Food Market и "Аптека 100+".

Обновленные ТЦ создали 570 рабочих мест в Запорожье и 80 в Шепетовке, указано в сообщении. Налоговые отчисления ТЦ в Запорожье составят 44 млн грн ежегодно, в Шепетовке – 29 млн грн.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 66 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.