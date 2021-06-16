Экономика

18:35 16.06.2021

Въезжающие на работу в Финляндию украинцы могут получить прививку от COVID-19

1 мин читать
Въезжающие на работу в Финляндию украинцы могут получить прививку от COVID-19

Граждане Украины, которые приезжают на работу/сезонные работы в Финляндию, могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации.

"Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 также иностранных граждан, работающих в Финляндии длительное время. Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - сообщает посольство Финляндии в Украине в Facebоok.

Отмечается, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона.

"Окончательное решение о возможности вакцинации иностранного гражданина всегда принимается муниципальными органами охраны здоровья", - добавили в посольстве.

Теги: #вакцинация #украинцы #финляндия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:25 16.06.2021
"Укрзализныця" начинает вакцинацию железнодорожников от COVID-19

"Укрзализныця" начинает вакцинацию железнодорожников от COVID-19

10:13 16.06.2021
Депутатов Рады прививают от COVID-19 вакциной от Pfizer - Верещук

Депутатов Рады прививают от COVID-19 вакциной от Pfizer - Верещук

14:21 15.06.2021
Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

14:03 15.06.2021
Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

08:46 15.06.2021
В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 50 057 человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 50 057 человек – Минздрав

17:42 14.06.2021
В Киеве массовую вакцинацию от COVID-19 в МВЦ перенесли с 19-20 на 17-18 июня из-за праздников

В Киеве массовую вакцинацию от COVID-19 в МВЦ перенесли с 19-20 на 17-18 июня из-за праздников

14:27 14.06.2021
Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину – Минздрав

Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину – Минздрав

08:44 14.06.2021
В Украине за сутки 22 219 человек вакцинированы от COVID-19

В Украине за сутки 22 219 человек вакцинированы от COVID-19

09:04 13.06.2021
В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 34 870 человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 34 870 человек – Минздрав

16:26 12.06.2021
В Мариуполе начал работу центр массовой вакцинации от COVID-19

В Мариуполе начал работу центр массовой вакцинации от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава набсовета "Нафтогаза" инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК

Регулятор увеличил предельные максимальные цены на энергорынке

Поступления в госбюджет от приватизации-2021 должны увеличиться в 4 раза по сравнению с 2020 г. - Кирилл Тимошенко

Аналитики BofA не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни

Детенизация ряда операций на рынке, средства от борьбы с контрабандой могут стать источником дополнительных доходов в бюджет - Гетманцев

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ подтверждает план поступлений 12 млрд грн в 2021 г. в отсутствие бюрократических преград

Зеленский уволил Лещенко с должности уполномоченного по земельным вопросам

Кабмин утвердил условия конкурса по продаже ОГХК

ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600

Микитась заявляет о возвращении контроля над "Укрбуд Девелопмент"

"Укроборонпром" и "Мотор Сич" планируют подписать договор передачи в лизинг двух самолетов Ан-140 до конца июня

Кабмин назначил и.о. главы Морадминистрации начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте Геращенко

ЕБА призывает доработать законопроект о криминализации товарной контрабанды

Отключенный из-за балансовых ограничений блок №4 ЗАЭС пробудет в резерве до 2 июля

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА