Въезжающие на работу в Финляндию украинцы могут получить прививку от COVID-19

Граждане Украины, которые приезжают на работу/сезонные работы в Финляндию, могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации.

"Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 также иностранных граждан, работающих в Финляндии длительное время. Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - сообщает посольство Финляндии в Украине в Facebоok.

Отмечается, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона.

"Окончательное решение о возможности вакцинации иностранного гражданина всегда принимается муниципальными органами охраны здоровья", - добавили в посольстве.