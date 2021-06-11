Экономика

16:42 11.06.2021

"Киевтеплоэнерго" отремонтирует все 6 энергоблоков на ТЭЦ №5 и №6 в рамках подготовки к зиме

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"Киевтеплоэнерго" отремонтирует все 6 энергоблоков на ТЭЦ №5 и №6 в рамках подготовки к зиме

КП "Киевтеплоэнерго" проведет на двух киевских теплоэлектроцентралях №5 и №6 текущие и капитальные ремонты оборудования, в том числе всех шести энергоблоков и 11 водогрейных котлов в рамках подготовки энергетических объектов к стабильной работе зимой.

Как сообщило КП в пятницу, в соответствии с программой капитального ремонта на ТЭЦ-5 будет отремонтирован энергоблок №3, на ТЭЦ-6 - энергоблок №1.

В ходе работ будет проведена диагностика, техническое обслуживание и замена части устаревшего оборудования на новое. Также на теплоэлектроцентралях отремонтируют насосное оборудование, выключатели, трансформаторы.

"Сейчас уже почти завершили ремонт четвертого энергоблока на ТЭЦ-5: провели капремонт турбогенератора, устранили выявленные дефекты оборудования, а также выполнили ремонт главной паровой задвижки турбины", – цитируется в сообщении директор СП "Киевские ТЭЦ" КП "Киевтеплоэнерго" Александр Шевченко.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время на киевских ТЭЦ продолжается реализация проектов по модернизации: установление конденсационного экономайзера на ТЭЦ-5 и когенерационных установок на ТЭЦ-6.

"Внедрение этих мероприятий позволит повысить гибкость энергосистемы Киева, а также улучшить качество предоставления услуг киевлянам", – констатировал Шевченко.

КП "Киевтеплокоммунэнерго" в ходе подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов проведет также текущие ремонты оборудования 183 районных и квартальных котельных в Киеве.

Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в ходе отопительного сезона обеспечивают 48% теплоснабжения и 60% электропотребления столицы. Большинство оборудования на них работает около 40 лет.

Теги: #киевтеплоэнерго
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