Оборот грузового вагона УЗ в июне ускорился на 24% по сравнению с первой неделей июня-2019 – "Укрзализныця"

Оборот грузового вагона АО "Укрзализныця" в период с 1 по 7 июня 2021 года ускорился на 24% по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года и на 7,5% по сравнению с первыми семью днями июня-2020 - до 7,17 суток, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. главы правления компании Ивана Юрика.

УЗ отмечает, что среднесуточная нагрузка в первую неделю июня-2021 составила 712,4 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 2,3% больше, чем было в первую неделю июня 2019 года.

При этом железнодорожники прогнозируют дальнейший рост объемов перевозок, в том числе за счет начала сезона перевозки зерновых и работы по усилению сегмента грузовых перевозок.

"Укрзализныця" постепенно восстанавливает свои позиции на рынке грузовых перевозок Украины. Работаем дальше и ожидаем стабильного роста объемов перевозок и показателей грузовой работы", - цитирует пресс-служба Юрика.