Экономика

15:22 08.06.2021

ДТЭК запустил пилотный проект по использованию подводного дрона на Криворожской ТЭС

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ДТЭК запустил пилотный проект по использованию подводного дрона на Криворожской ТЭС

"ДТЭК Энерго" и команда Innovation DTEK запустили пилотный проект по использованию подводного дрона на Криворожской ТЭС, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Как пояснила пресс-служба, подводный дрон Chasing M2 с оптической камерой высокого разрешения и мощной подсветкой будут использовать для инспекции подводных частей гидротехнических сооружений ТЭС. Дрон сможет выполнять обследования подводных объектов без участия человека.

"Осмотр подводных частей сооружений и туннелей обычно проводит водолаз. Но это не только риск для жизни и здоровья человека, но финансовые и временные затраты. Поэтому в "ДТЭК Энерго" появился запрос на более безопасный и эффективный способ получения информации о техническом состоянии гидротехнических сооружений ТЭС", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что визуальный осмотр и фото-, видеосъемку частей гидротехнических сооружений (сбросных каналов, водозаборных ковшей, бетонных укосов дамбы пруда-охладителя и других объектов) можно проводить в любое удобное время и множество раз. Полученные данные можно анализировать и принимать решение о необходимости ремонта, а также создавать цифровой архив для отслеживания технического состояния зданий и сооружений. Инновационным устройством управляет пилот-специалист, который находится на суше.

"ДТЭК Энерго" вместе с командой Innovation DTEK планируют проанализировать эффективность инновационного решения для дальнейшего масштабирования и развития собственной компетенции подводной инспекции.

Как сообщалось, работники Приднепровской ТЭС энергохолдинга ДТЭК проводят инспекцию оборудования станции с помощью беспилотников. Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев пояснил, что "благодаря дронам можно будет найти значительно быстрее тот или иной дефект в котле, устранить его и снова включить в работу оборудование. Если раньше инспекция внутренних поверхностей дымовых труб или котлов могла занимать дни, теперь речь идет о часах".

Теги: #дтэк_энерго #криворожская_тэс #дрон
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