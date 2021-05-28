Экономика

16:49 28.05.2021

Ермак на встрече с председателем набсовета ПриватБанка: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

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Ермак на встрече с председателем набсовета ПриватБанка: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский полностью поддерживает идею проведения корпоративной реформы в стране, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи с председателем наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски.

"Андрей Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы и нацелен на обеспечение дальнейшего прогресса в корпоративном управлении государственными предприятиями и банками, принадлежащими государству", - говорится в сообщении пресс-службы президента, обнародованном после встречи в пятницу.

Отмечается, что руководитель ОП во время мероприятия выразил благодарность Шэрон Иски, а также всему составу наблюдательного совета и правления ПриватБанка за добросовестное выполнение обязанностей и работу в интересах народа Украины.

Кроме того, стороны пришли к соглашению о "необходимости поддержания постоянного контакта и непосредственного диалога для оперативного реагирования на возможные вызовы в сфере корпоративной реформы и, в частности, операционные вопросы деятельности ПриватБанка".

Теги: #ермак #приватбанк
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