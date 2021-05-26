Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021 году – мнение

Средняя цена квартир на первичном рынке Киева может вырасти на 15-20% и достичь $1,3 тыс./кв. м уже в 2021 году, а к концу 2023 года - до $2 тыс./кв. м, считает генеральный директор промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская" Сергей Пилипенко.

"Тренд сохраняется, и в этом году мы ожидаем рост цен на жилье не ниже, чем в прошлом году, – на 15-20%. Это минимальный уровень повышения. Рынок очень активный, не перегретый, спрос устойчивый. На фоне повышения цен на стройматериалы, инфляционных процессов, снижения процентных ставок, доступной ипотеки и других факторов мы ожидаем роста цен. Мои ожидания: уже в текущем году средняя цена в Киеве может достигнуть $1,3 тыс./кв. м, а к концу 2023 года – уже под $2 тыс./кв. м", – рассказал Пилипенко в ходе дискуссионной панели Конфедерации строителей Украины "Посткарантинный девелопмент" в Киеве в среду.

По его словам, на увеличение цен на жилье также влияет растущий дефицит качественных земельных участков для строительства в столице.

"Старый Генплан потерял актуальность, новый еще не принят, поэтому в ближайшие год-два будет нелегко найти участок с правильным целевым назначением для жилого строительства, а это будет создавать определенный дефицит площадок для будущей застройки, что также повлияет на рост цен", – пояснил он.

Кроме того, эксперт прогнозирует рост цен на строительные материалы в среднем в пределах 15-20% в течение года. По его словам, такая тенденция заставляет застройщиков учитывать это на разных стадиях реализации проекта.

"Все девелоперы ощутили на себе рост стоимости основных строительных материалов, в частности металла, который вырос на 30-40%, и растут (в цене – ИФ) другие материалы. В этом году я ожидаю, что рост цен на основные стройматериалы и себестоимость строительства могут вырасти на 15% - до 20%. Это нужно будет учитывать в ценообразовании", – подчеркнул он.

Согласно прогнозу Пилипенко, рост цен на жилье приведет к укрупнению рынка девелопмента и вытеснит ненадежных застройщиков.

ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком страны. Объединяет два карьера и девять заводов-производителей стройматериалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве.