Среднеуточная погрузка "Укрзализныци" в мае увеличилась на 14%

Среднесуточная погрузка грузов "Укрзализныцей" в мае 2021 года увеличилась на 14% по сравнению с маем 2020 года - до 726 тыс. тонн, отмечается в сообщении на сайте УЗ во вторник.

При этом оборот грузового вагона за период с 1 по 24 мая 2021 года улучшился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 21% к соответствующему периоду 2019 года.

"Такие результаты работы нашего основного и прибыльного бизнеса - грузовых перевозок - добавляют нам оптимизма. Сейчас уже фиксируем рекордный за последнее время оборот грузового вагона и постепенно увеличиваем нагрузку. Впереди еще много работы и старт нового аграрного маркетингового года", - цитируется в сообщении и.о. главы компании Иван Юрик.

За период с 1 по 21 апреля текущего года "Укрзализныця" зафиксировала показатель среднесуточной погрузки в объеме 731 тыс. тонн грузов, тогда как за соответствующий период марта этот показатель составлял 682 тыс. тонн.