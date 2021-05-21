Экономика

18:06 21.05.2021

НБУ обязал банки пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами

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НБУ обязал банки пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами и определить размер кредитного риска по ним, согласно положениям закона №1381-IX от 13 апреля 2021 года, сообщила пресс-служба НБУ в пятницу.

Соответствующие изменения приняты постановлениями правления НБУ №№41 и 42 от 19 мая, которые обнародованы на сайте центробанка и вступают в силу 22 мая.

Согласно сообщению, введенные постановлением №42 нормы предоставляют банку право не признавать дефолт должника по кредитам, по которым сформирован резерв на 50% и более вследствие обязательной реструктуризации долга, проведенной в соответствии с законом, не учитывать при определении приемлемости залога ограничения касательно обращения банком взыскания или реализации залога, установленного законом.

Помимо этого, банкам разрешается не применять во время учета стоимости залога по неработающим активам понижающие коэффициенты к стоимости залога, обращения взыскания или реализацию которой им ограничили.

В то же время постановлением №41 усовершенствован механизм расчета стоимости ожидаемых денежных потоков с использованием рыночной ставки дисконта для определения варианта урегулирования проблемной задолженности.

Регулятор отметил, что введение указанного механизма расчета ускорит достижение банками целевых показателей их стратегий по сокращению уровня и объема таких активов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 21 апреля 2021 года подписал закон "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте" №1381-IX, который парламент принял 13 апреля 2021 года. 

Закон предусматривает с 23 апреля 2021 года проведение банками обязательной реструктуризации долга по потребительским кредитам, предоставленным в иностранной валюте, подпадающим под критерии, указанные в законе, а также продление действия моратория на взыскание имущества украинцев, предоставленного в обеспечение по валютным кредитам до 23 сентября.

Теги: #нбу #активы #реструктуризация
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