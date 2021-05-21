Экономика

17:09 21.05.2021

Всемирный банк проведет экспертизу разработанных Минсоцполитики законопроектов в пенсионной сфере

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Всемирный банк проведет экспертизу разработанных Минсоцполитики законопроектов в пенсионной сфере

Всемирный банк проведет профессиональную экспертизу разработанных Министерством социальной политики Украины законопроектов в пенсионной сфере.

"Марина Лазебная, министр социальной политики и команда министерства встретилась с миссией Всемирного банка по вопросам пенсионных реформ… На ближайшую перспективу договорились, что Всемирный банк проведет профессиональную экспертизу разработанных нами законопроектов в пенсионной сфере", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Кроме того, Всемирный банк будет помогать в скорейшем внедрении Единой информационной системы социальной сферы, в частности, единого социального реестра, а также передаст Украине разработанную модель для прогнозирования сценариев развития пенсионной системы на больших объемах данных.

Стороны также договорились проработать систему пенсионных выплат, в которой будут максимально сбалансированы гарантированная, страховая и накопительная составляющие с учетом возможностей бюджета.

Теги: #минсоцполитики #всемирный_банк
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