Владимир Бронников назначен главой Украинского ядерного общества

Советник президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Владимир Бронников был избран президентом Украинского ядерного общества (УкрЯО) 13 мая в ходе отчетно-выборной конференции УкрЯО, сообщил "Энергоатом" в пятницу.

Ранее, с 2000 года, Владимир Бронников неоднократно занимал эту должность несколько сроков подряд.

Украинское ядерное общество насчитывает более 3000 членов и является одной из самых многочисленных отраслевых общественных организаций в Европе. УкрЯО концентрируется, прежде всего, на защите интересов ученых и специалистов, работающих в сфере атомной энергетики и ядерных исследований.

Деятельность общества пользуется активным вниманием со стороны НАЭК "Энергоатом".

Владимир Бронников с 1986 по 1996 год работал директором и генеральным директором Запорожской АЭС, в 2000 году возглавлял "Энергоатом", с 2002 по 2007 год – депутат Верховной Рады Украины 4-ого и 5-ого созывов, являлся представителем Всемирной ассоциации операторов АЭС (WANO) на Запорожской АЭС.