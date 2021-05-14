Послы G7 приветствуют достижение Кабмином взаимопонимания с набсоветом "Нафтогаза"

Послы "Большой семерки" (G7) в Украине приветствовали достижение правительством Украины взаимопонимания с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

"Послы G7 были рады услышать сегодня от Дениса Шмыгаля, что правительство достигло взаимопонимания с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз", что дает компании возможность двигаться дальше и сохраняет независимость корпоративного управления", - говорится в сообщении послов G7 в Украине в Twitter в пятницу.

Послы подчеркнули, что повторили призыв к Украине разработать законодательство, которое будет обеспечивать полное соответствие принципам Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению в соответствии с обязательствами Украины.

"Мы с нетерпением ждем выполнения этих обязательств и готовы продолжать поддержку этой реформы", - отмечается в сообщении.