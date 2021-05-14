Экономика

16:22 14.05.2021

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

1 мин читать
НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

Теги: #набсовет #нафтогаз_украины
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Интерфакс-Украина
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