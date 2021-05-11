Экономика

18:39 11.05.2021

НС "Укргидроэнерго" не согласен с неудовлетворительной оценкой его работы правительством

3 мин читать
НС "Укргидроэнерго" не согласен с неудовлетворительной оценкой его работы правительством

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" не согласен с решением Кабинета министров, признавшего неудовлетворительной работу набсовета по итогам 2020 года, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Свою позицию набсовет аргументирует положительными результатами деятельности компании за прошлый год. В частности, "Укргидроэнерго" получило чистую прибыль выше планового показателя в 4,7 раза, выполнило инвестиционную программу в полном объеме, перевыполнило  объем бюджетных выплат на 52% – до 3,5 млрд грн, а также обеспечило темпы прироста активов на уровне 18,2% при плане 3%.

Кроме того, по данным компании, показатель рентабельности EBITBA перевыполнен на 26,2% − до 51,2%, а также показатель чистого дохода на одну акцию - в 2,3 раза, до 117,6 грн/акцию.

"Мы не можем согласиться с признанием акционером работы наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной. К сожалению, представители наблюдательного совета не были приглашены на рассмотрение данного вопроса, не проводились и не инициировались совместные встречи к принятию данного решения ни акционером, ни его представителями", - констатируется в заявлении набсовета "Укргидроэнерго", процитированного пресс-службой.

Члены НС также выразили обеспокоенность указанным решением в контексте обращения Кабмина к наблюдательному совету о возможности досрочного прекращения полномочий генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты по итогам ревизии Государственной аудиторской службы Украины. 

"В свою очередь, исполнительный орган уведомил набсовет об обжаловании результатов ревизии в судебном порядке, а также о зарегистрированном уголовном производстве по внесению должностными лицами Госаудитслужбы заведомо ложных сведений в акт ревизии", - сообщается в пресс-релизе.

Как следует из решения Окружного административного суда Киева от 8 апреля 2021 года, суд, в частности, запретил Госаудитслужбе осуществлять действия, направленные на реализацию результатов плановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "Укргидроэнерго" за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, изложенные в акте ревизии от 4 марта 2021 года № 05-21/1.

ОАСК также запретил общему собранию ЧАО "Укргидроэнерго", акционеру - государству в лице Кабинета министров Украины и наблюдательному совету общества осуществлять действия, направленные на прекращение полномочий или прекращение трудовых отношений с генеральным директором "Укргидроэнерго", включая, но не исключая, отстранение, расторжение контракта, освобождение генерального директора общества, связанные с нарушениями, установленными на основании акта ревизии.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №400-р от 28 апреля 2021 года признал работу наблюдательного совета и исполнительного органа "Укргидроэнерго" за 2020 год неудовлетворительной.

"Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 28,4% (на 914,348 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 136,958 млн грн.

Согласно отчетности на сайте Министерства энергетики, чистый доход "Укргидроэнерго" за 2020 год возрос в 1,6 раза (на 4 млрд 891,395 млн грн) – до 13 млрд 153,745 млн грн, валовая прибыль – вдвое (на 4 млрд 156,105 млн грн), до 8 млрд 349,436 млн грн.

 

Теги: #набсовет #укргидроэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 06.05.2021
Витренко рассмотрит жалобу члена набсовета "Нафтогаза" Бенша на недопуск к заседаниям

Витренко рассмотрит жалобу члена набсовета "Нафтогаза" Бенша на недопуск к заседаниям

11:04 05.05.2021
"Энергоатом" потеряет минимум 3 млрд грн, "Укгидроэнерго" – 2,3 млрд в год от работы по новой модели ПСО – заявления компаний

"Энергоатом" потеряет минимум 3 млрд грн, "Укгидроэнерго" – 2,3 млрд в год от работы по новой модели ПСО – заявления компаний

13:35 04.05.2021
Работа "Нафтогаза" в отсутствие набсовета будет нарушена – Коболев

Работа "Нафтогаза" в отсутствие набсовета будет нарушена – Коболев

23:54 03.05.2021
Набсовет "Нафтогаза" указал премьеру на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении Коболева

Набсовет "Нафтогаза" указал премьеру на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении Коболева

09:00 02.05.2021
Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

22:27 30.04.2021
Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

22:18 30.04.2021
Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

13:11 30.04.2021
Набсовет "Нафтогаза" провел первое заседания после переназначения - Витренко

Набсовет "Нафтогаза" провел первое заседания после переназначения - Витренко

23:21 28.04.2021
Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

18:17 27.04.2021
Новым главой НОТУ стал член правления Чернотицкий

Новым главой НОТУ стал член правления Чернотицкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

Украина в январе-апреле нарастила импорт алюминиевых руд на 44,7%

"ГарПок" в I кв.-2021 увеличил объемы приобретенной "зеленой" электроэнергии на 7%

Украина в январе-апреле сократила импорт марганцевых руд почти наполовину

Процесс разработки 15-ти документов в оборонном секторе Украины планируется завершить осенью текущего года - Машовец

"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

КС 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

МАУ в июне запускает рейсы в Рас-эль-Хайма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА