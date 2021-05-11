НС "Укргидроэнерго" не согласен с неудовлетворительной оценкой его работы правительством

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" не согласен с решением Кабинета министров, признавшего неудовлетворительной работу набсовета по итогам 2020 года, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Свою позицию набсовет аргументирует положительными результатами деятельности компании за прошлый год. В частности, "Укргидроэнерго" получило чистую прибыль выше планового показателя в 4,7 раза, выполнило инвестиционную программу в полном объеме, перевыполнило объем бюджетных выплат на 52% – до 3,5 млрд грн, а также обеспечило темпы прироста активов на уровне 18,2% при плане 3%.

Кроме того, по данным компании, показатель рентабельности EBITBA перевыполнен на 26,2% − до 51,2%, а также показатель чистого дохода на одну акцию - в 2,3 раза, до 117,6 грн/акцию.

"Мы не можем согласиться с признанием акционером работы наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной. К сожалению, представители наблюдательного совета не были приглашены на рассмотрение данного вопроса, не проводились и не инициировались совместные встречи к принятию данного решения ни акционером, ни его представителями", - констатируется в заявлении набсовета "Укргидроэнерго", процитированного пресс-службой.

Члены НС также выразили обеспокоенность указанным решением в контексте обращения Кабмина к наблюдательному совету о возможности досрочного прекращения полномочий генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты по итогам ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

"В свою очередь, исполнительный орган уведомил набсовет об обжаловании результатов ревизии в судебном порядке, а также о зарегистрированном уголовном производстве по внесению должностными лицами Госаудитслужбы заведомо ложных сведений в акт ревизии", - сообщается в пресс-релизе.

Как следует из решения Окружного административного суда Киева от 8 апреля 2021 года, суд, в частности, запретил Госаудитслужбе осуществлять действия, направленные на реализацию результатов плановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "Укргидроэнерго" за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, изложенные в акте ревизии от 4 марта 2021 года № 05-21/1.

ОАСК также запретил общему собранию ЧАО "Укргидроэнерго", акционеру - государству в лице Кабинета министров Украины и наблюдательному совету общества осуществлять действия, направленные на прекращение полномочий или прекращение трудовых отношений с генеральным директором "Укргидроэнерго", включая, но не исключая, отстранение, расторжение контракта, освобождение генерального директора общества, связанные с нарушениями, установленными на основании акта ревизии.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №400-р от 28 апреля 2021 года признал работу наблюдательного совета и исполнительного органа "Укргидроэнерго" за 2020 год неудовлетворительной.

"Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 28,4% (на 914,348 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 136,958 млн грн.

Согласно отчетности на сайте Министерства энергетики, чистый доход "Укргидроэнерго" за 2020 год возрос в 1,6 раза (на 4 млрд 891,395 млн грн) – до 13 млрд 153,745 млн грн, валовая прибыль – вдвое (на 4 млрд 156,105 млн грн), до 8 млрд 349,436 млн грн.