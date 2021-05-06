Экономика

18:22 06.05.2021

Wizz Air в июне запускает 4 новых маршрута из Львова

1 мин читать
Wizz Air в июне запускает 4 новых маршрута из Львова

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в июне запускает четыре новых маршрута из Львова - в Мемминген (Германия), Неаполь (Италия), а также в Варшаву и Познань (Польша).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании в четверг, рейсы в Мемминген запускаются 13 июня и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Рейсы в Неаполь - 12 июня и будут выполняться по вторникам и субботам.

Рейсы в Варшаву - 11 июня и будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы в Познань - 13 июня и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В Неаполь из Львова летом также будет летать SkyUp, в Мемминген - Ryanair, Варшаву - LOT и Ryanair, Познань - Ryanair.

Теги: #львов #wizz_air
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 04.05.2021
В центре Львове горел отель, никто не пострадал

В центре Львове горел отель, никто не пострадал

10:09 30.04.2021
Ryanair в июле запускает рейсы из Львова в Пафос

Ryanair в июле запускает рейсы из Львова в Пафос

12:40 29.04.2021
Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

20:48 27.04.2021
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени – обращение

Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени – обращение

11:22 23.04.2021
Bolt запускает во Львове прокат электросамокатов

Bolt запускает во Львове прокат электросамокатов

15:49 21.04.2021
Во Львове демонтируют барельефы на Монументе славы

Во Львове демонтируют барельефы на Монументе славы

19:24 16.04.2021
Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

20:51 14.04.2021
"Львовводоканал" погасил кредит на $24,25 млн от Мирового банка на улучшение водоснабжения Львова

"Львовводоканал" погасил кредит на $24,25 млн от Мирового банка на улучшение водоснабжения Львова

19:12 08.04.2021
Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

12:32 08.04.2021
Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

Объем ипотечного кредитования в I кв. удвоился – опрос НБУ

"Укрзализныця" с июня начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки

Общий фонд госбюджета Украины в апреле-2021 сведен с профицитом 4,2 млрд грн, дефицит за 4-мес.-2021 – 29,4 млрд грн – Минфин

Минэкономики намерено повысить минимальные цены на алкоголь

ПОСЛЕДНЕЕ

МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

Объем ипотечного кредитования в I кв. удвоился – опрос НБУ

США выступают за решение ВТО о свободном производстве вакцин - торгпред Украины

Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на строительство моста через Днестр на границе с Молдовой

В Богодухове открыли модернизированное приемное отделение Центральной районной больницы

"Укрзализныця" с июня начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки

Витренко рассмотрит жалобу члена набсовета "Нафтогаза" Бенша на недопуск к заседаниям

"Укрпошта" в 3 раза увеличила лимит выдачи наличных

Активность на рынке недвижимости Украины в I кв. выросла на 6,7% - эксперт

НБУ исключил из госреестра финучреждений четыре страховые компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА