Экономика

13:09 05.05.2021

Земли Уманского аэродрома возвращены в актив государства – Минагропрод

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Земли Уманского аэродрома возвращены в актив государства – Минагропрод

Участок военного аэродрома в г.Умань Черкасской области площадью 500 га внесен в реестр и таким образом возвращен государству, что позволит его использовать для нужд гражданской авиации, сообщает в среду пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"В начале 2000-х у военного аэродрома в Умани "откусили" участок земли почти вплотную к взлетно-посадочной полосе. Ситуация дошла до суда и даже отметилась несколькими решениями Фемиды в пользу военных. Но при детальном рассмотрении все же оставалось пространство для маневра, позволяющее не возобновлять права воинской части", - рассказал министр агрополитики Роман Лещенко.

По данным ведомства, ситуация не один год находилась в подвешенном состоянии "из-за отсутствия желающих брать ответственность и доводить дело до справедливого однозначного финала".

Министр агрополитики отмечает, что переломить ход событий удалось после подписания 5 октября 2020 года Меморандума о сотрудничестве между Госгеокадастром и Минобороны, после чего удалось провести инвентаризацию земель и устранить случаи незаконного использования земель обороны посторонними лицами.

"На сегодня, наконец, завершен процесс инвентаризации земельных участков пяти военных городков г.Умань общей площадью около 870 га, который длился более 5 лет. Договорились с военными максимально ускорить оформление земель в кадастре, чтобы предотвратить повторение ситуации. Сейчас значительное количество земель уже внесено в реестр, включая участок военного аэродрома площадью 500 га", - рассказал министр.

По словам Лещенко, оформление этого участка критически необходимо для реконструкции аэродрома с целью совместного использования военной, гражданской и бизнес-авиацией.

Теги: #аэродром #умань
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