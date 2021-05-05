Экономика

10:45 05.05.2021

Шведы чаще других в Европе платят банковскими картами - опрос

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Шведы чаще других в Европе платят банковскими картами - опрос

Шведы чаще других жителей стран Европы используют для оплаты покупок банковские карты, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу оператора шведской платежной системы Klarna среди 9 тыс. европейцев.

Предпочитают пользоваться картами 76% жителей Швеции, далее следуют Финляндия (70%) и Норвегия (67%).

Между тем большинство жителей Германии, несмотря на рост расчетов картами во время пандемии COVID-19, до сих пор предпочитают расплачиваться наличными деньгами. Только 38% немцев предпочитают оплачивать покупки картой, сообщает Deutsche Welle.

Почти половина опрошенных жителей ФРГ (49%) чаще выбирают для оплаты наличные. При этом такой вид оплаты в супермаркетах предпочитают в основном женщины (52%), среди мужчин этот показатель равен 45%.

Примерно столько же противников банковских карт, как в Германии, проживают только в Австрии - 47%. В Швеции эта доля составляет всего 9%, в Финляндии - 15%.

Оплата при помощи смартфона (включая "умные часы", распознавание лица, отпечаток пальца) наиболее популярна в Австралии и Нидерландах (17%), а также в Великобритании (14%). В Германии такому виду оплаты отдают предпочтение около 9% жителей (7% женщин и 10% мужчин), причем наиболее высока популярность этого способа в возрастной группе 26-35 лет (16%).

Теги: #швеция #банковские_карты
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