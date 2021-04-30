Экономика

15:09 30.04.2021

"Киевгазэнерджи" почти неделю чинит сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

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"Киевгазэнерджи" почти неделю чинит сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

"Киевгазэнерджи", 100%-ная "дочка" ПАО "Киевгаз", до сих пор не обнародовала годовой тариф на природный газ для населения на своем официальном веб-сайте, который не работает минимум с вечера 25 апреля.

На странице основного поставщика газа в столице в Facebook  цена также не обнародована.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля 2022 года. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

"Киевгазэнерджи" является 100%-й "дочкой" ПАО "Киевгаз".

ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) – 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) – 5,5%.

В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) – 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%.

Теги: #сайт #киевгазэнерджи
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