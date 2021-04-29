Экономика

18:56 29.04.2021

"Укрэнерго" намерено рассчитаться с участниками балансирующего рынка до момента реализации их судебных исков – Кудрицкий

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"Укрэнерго" намерено рассчитаться с участниками балансирующего рынка до момента реализации их судебных исков – Кудрицкий

НЭК "Укрэнерго" рассчитывает погасить долги перед участниками балансирующего рынка (БР), составляющие, на конец апреля 2021 года около 13 млрд грн, до того, как начнут реализовываться судебные иски, поданные к компании со стороны крупных участников БР, сообщил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

"Я думаю, мы успеем вместе с правительством, регулятором и участниками рынка разобраться с вопросом долгов на балансирующем рынке еще до того, как какие-то судебные решения начнут реализовываться", - сказал Кудрицкий на онлайн пресс-конференции в четверг.

По его словам, одним из вариантов решения вопроса может быть привлечение заимствований в размере от 3 до 4 млрд грн.

"Детали этого надо обсуждать. В мае мы планируем начать подробные консультации со всеми органами госвласти, можно ли это сделать и каким образом. Наша цель выйти из 2021 года без долгов или почти без долгов", – отметил глава "Укрэнерго".

При этом он подчеркнул, что существуют все предпосылки говорить о возможности достижения этой цели, учитывая, что уже в четвертом квартале прошлого года и первом квартале нынешнего наблюдается положительная тенденция к получению компанией прибыли – 1,05 млрд грн и 3,7 млрд грн соответственно. Одной из основных причин этого он назвал снижение производства э/э из возобновляемых источников, объемы компенсации которой составляют львиную долю в тарифе оператора системы передачи.

"В нашей ситуации, когда мы видим свет в конце туннеля по сравнению с тем положением, которое было еще несколько месяцев назад, не очень умно бросаться камнями в стеклянном доме. Если у нас есть реальная перспектива к концу этого года рассчитаться с "ГарПоком" в полной мере или почти, а также закрыть задолженность на БР, конечно, эти иски не прибавляют нам баллов", – отметил глава "Укрэнерго".

Как сообщалось, в частности, "ДТЭК Энерго" 23 апреля подала иск в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" 2,4 млрд грн долга за работу на балансирующем рынке в отопительный сезон. Ранее в Хозсуд Киева о взыскании с "Укрэнерго" долгов за работу на БР обратились, в частности, КП "Киевтеплоэнерго" и ЧАО "Харьковская ТЭЦ", заявившие о долге в 887,32 млн грн и 184,7 млн грн. соответственно. Согласно решению суда, эти иски назначены к рассмотрению в мае.

"Укрэнерго" в 2020 году получило 27 млрд 498,47 млн грн чистого убытка против 1 млрд 857,391 млн грн чистой прибыли за 2019-й.

Теги: #укрэнерго #кудрицкий
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