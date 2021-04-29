Витренко считает непрозрачными переговоры "Нафтогаза" с "ЙЕ Энергией" Фирташа, намерен увеличить публичное предложение газа на рынке

Новый глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подверг критике заключение группой "Нафтогаз" контракта с компанией "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа за непрозрачность его заключения и условий и будет внедрять заявленные им ранее во главе Минэнерго инициативы об увеличении публичного предложения на рынке газа "Укргазвыдобування".

"Фактически решения о ценообразовании в Украине в последнее время принимались путем непрозрачных переговоров между "Нафтогазом" и группой Фирташа. Фактически у нас "Нафтогаз" и группа Фирташа определяли, какие будут цены на газ", - сказал Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в условиях деолигархизации "Нафтогаз" не должен за закрытыми дверями достигать непрозрачных договоренностей с группой Фирташа на огромные объемы газа и суммы.

Новый глава правления "Нафтогаза" уточнил, что будучи исполняющим обязанности министра энергетики не знал условий этих оговоренностей.

"Мне кажется, что это не правильно. Мы в Министерстве энергетики выступали за другой подход. И тот факт, что правительство назначило меня возглавлять "Нафтогаз", можно рассматривать как поддержку именно такого подхода - более прозрачного, более рыночного, но такого, который приводит к защите интересов потребителей, к тому, чтобы не было непрозрачных надстроек, посредников, которые определяют цену газа для населения", – подчеркнул Витренко.

По его мнению, для развития нормального рынка газ, который добывает компания "Укргаздобыча", должен на прозрачных условиях попадать на рынок.

"И должен быть равный доступ к этому газу всех участников рынка. И, таким образом, эта прозрачность, эффективность, конкуренция должны приводить к более низким ценам", – добавил глава правления "Нафтогаза" и экс-глава Минэнерго.

Как сообщалось, с 1 апреля предполагалось перевести всех бытовых потребителей газа на годовые контракты. Для этого Кабмин 3 марта поручил Минэкономики подготовить проект решения, предусматривающий продажу АО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го.

Кроме этого, Кабмин намеревался обязать "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз". Инициировавший это поручение Витренко объяснил, что уже в марте необходимо провести всю кампанию контрактирования, чтобы с апреля появился годовой продукт на розничном рынке.

Однако "Нафтогаз" и "ЙЕ Энергия" в конце марта сообщили, что подписали соглашение о купле-продаже природного газа, которое позволит предложить населению новые годовые контракты.

В итоге переход на годовые контракты был осуществлен с 1 мая, группа "Нафтогаз" предложила потребителям цену 7,96 грн/куб. м, а связанные с "ЙЕ Энергия" компании – 7,99 грн/куб. м, тогда как до этого с начала года они и большинство поставщиков держали цену 6,99 грн/куб. м.

"ЙЕ Энергия" в 2020 году реализовала на рынке страны 5,6 млрд куб м газа и 35 тыс. МВт электроэнергии. Компания реализует как ресурс отечественных газодобывающих предприятий, так и ресурс иностранных компаний.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.