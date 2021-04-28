Экономика

14:18 28.04.2021

Рада одобрила изменения в Земельный кодекс

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Рада одобрила изменения в Земельный кодекс

Верховная Рада одобрила изменения в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

За соответствующий законопроект №2194 во втором чтении и в целом проголосовало 284 народных депутатов.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта.

К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Теги: #земельный_кодекс #рада
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