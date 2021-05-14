Регламентный комитет рекомендует Раде проголосовать отдельно каждое постановление об отмене результатов голосования за изменения в Земельный кодекс

Регламентный комитет рекомендует Верховной Раде проголосовать каждый зарегистрированный проект постановлений об отмене голосования во втором чтении и целом за законопроект об изменениях в Земельный кодекс и другие законы о совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, сообщает сайт парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада одобрила в целом изменения в Земельный кодекс 28 апреля, после чего народные депутаты зарегистрировали в парламенте 12 проектов постановлений об отмене данного решения.

Согласно Регламенту, спикер Верховной Рады не может подписать принятый закон пока парламент не определился с зарегистрированными проектами постановлений об отмене голосования за документ.