Экономика

11:51 17.03.2021

В "Слуге народа" надеются найти выход для ускорения рассмотрения во 2-м чтении изменений в Земельный кодекс

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В "Слуге народа" надеются найти выход для ускорения рассмотрения во 2-м чтении изменений в Земельный кодекс

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев (фракция "Слуга народа") надеется, что главы фракций Верховной Рады смогут решить вопрос об ускорении рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы, усовершенствующих систему управления дерегуляции в сфере земельных отношений.

"Я надеюсь, что будет всё-таки встреча глав фракций. Я думаю, что они до чего-то договорятся и снимется вопрос, связанный с поправками", - сказал Гетманцев журналистам в среду в Киеве.

Как сообщил журналистам лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сможет провести совещание с лидерами фракций только во время перерыва пленарного заседания в среду.

"Я догадываюсь, что это может быть в 12.00 -12.30, но пока... не объявили", - сказал Железняк.

Он также считает, что коллеги не собираются отказаться от своих поправок к законопроекту и это из право.

По словам Железняка, в двух "земельных законопроектах" 3700 поправок, во вторник народные депутаты рассмотрели 160 поправок к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты, касающиеся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Как отметил в выступлении на пленарном заседании народный депутат фракции "Слуга народа" Павел Фролов,с такими темпами рассмотрения на голосование в целом по законопроекту №2194 парламент выйдет только в мае. По его словам, законопроект о земельных аукционах, к которому подано более 800 поправок, Верховная Рада сможет рассмотреть только в начале июня.

"Если коллеги не возвратят в парламент здоровый смысл, мы строго в соответствии с регламентом можем проголосовать за продолжение пленарного заседания до завершения рассмотрения этого вопроса или собрать подписи для включения этого вопроса в повестку дня внеочередной сессии", - сказал Фролов.

Согласно данным парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, при подготовке законопроекта №2194 ко второму и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты уже рассмотрели 215 поправок к Земельному кодексу.

Теги: #земельный_кодекс
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