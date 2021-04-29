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10:23 29.04.2021

Посольство США: принятие изменений в Земельный кодекс - критический шаг на пути к открытому и прозрачному рынку с/х земли

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Посольство США: принятие изменений в Земельный кодекс - критический шаг на пути к открытому и прозрачному рынку с/х земли

Принятие изменений в Земельный кодекс является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельскохозяйственной земли, заявило посольство США в Украине.

"Принятие законопроекта № 2194 является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку с/х земли. После его принятия, закон будет способствовать децентрализации и устранять возможности для коррупции. Проекты законов № 2195, № 3205 - важные шаги, которые еще ожидают решения Верховной Рады", - отмечается в сообщении посольства в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада одобрила изменения в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. За соответствующий законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений во втором чтении и в целом проголосовало 284 народных депутатов. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Теги: #сша #земельный_кодекс #украина
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