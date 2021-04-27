Экономика

18:36 27.04.2021

Глава "Нафтогаз" позитивно оценивает рынок заимствований для компании

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Глава "Нафтогаз" позитивно оценивает рынок заимствований для компании

Группа "Нафтогаз" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций, однако не комментирует возможные сроки и параметры размещения, сообщил глава правления Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Сейчас считаем, что рынок заимствований для "Нафтогаза" выглядит очень позитивно и привлекательно", – сказал он, не уточнив других деталей.

Говоря о размещении свободных средств компании, объем которых к концу прошлого года составлял 48,6 млрд грн и в первом квартале 2021 года вырос еще на 10 млрд грн, Коболев отметил, что "Нафтогаз" время от времени покупает облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) разных сроков обращения и разных валют.

"К концу прошлого года ОВГЗ было около 11 млрд грн. Сейчас не владеем, но можем снова купить", – сказал глава правления.

Согласно годовому отчету группы "Нафтогаза", в минувшем году он приобрел ОВГЗ на 34,83 млрд грн и реализовал их на 22,56 млрд грн, на конец года их объем в активах компании составлял 11,48 млрд грн.

В настоящее время на рынке общаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза" – на EUR600 млн под 7,125% с погашением в июле 2024 года, на $335 млн под 7,375% с погашением в июле 2022 года и на $500 млн под 7,625% с погашением в ноябре 2026 года. Они были размещены в июле-ноябре 2019 года.

Теги: #нафтогаз #облигации #коболев
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