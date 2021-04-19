Экономика

17:25 19.04.2021

Антикризисный план ХГАПП после доработки будет вновь вынесен на совет директоров "Укроборонпрома"

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Антикризисный план ХГАПП после доработки будет вновь вынесен на совет директоров "Укроборонпрома"

Антикризисный план Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) после доработки будет вновь вынесен на рассмотрение совета директоров госконцерна "Укроборонпром", в структуру которого входит авиазавод, сообщил замгендиректора госконцерна Игорь Фоменко.

"Я говорил, что в пятницу, 16 апреля, должен быть совет директоров, на котором мы будем рассматривать план антикризисных действий по ХГАПП. Мы рассматривали этот проект, но он не был утвержден и был направлен на доработку... Мы взяли две недели, чтобы доработать план антикризисных действий с новым директором Харьковского авиазавода и затем снова вынести его на заседание совета директоров", - сказал Фоменко на брифинге в понедельник.

Он отметил, что для получения госзаказа, в частности от Минобороны и Нацгвардии, ХГАПП необходимо внести изменения в конструкторско-технологическую документацию на Ан-140 и Ан-74 с учетом требований законодательства.

"Согласно решению СНБО от 2015 года, госзаказчики могут закупать только продукцию импортозамещенную, без российских комплектующих. Поэтому конструкторская документация должна быть переделана... Это задача, которую можно реализовать. Конечно, большой объем средств, по разным оценкам, более $100 млн на доработку", - сказал Фоменко.

"Ан-74 - 65% российской комплектации, чтоб вы понимали. Так что это "не чуть-чуть", - подчеркнул гендиректор ХГАПП Александр Кривоконь.

По словам Фоменко, "Укроборонпром" изучает возможность привлечения внутреннего инвестора для изменения документации.

"Мы прорабатываем вместе с внутренним украинским инвестором… возможность инвестировать за их счет в переработку конструкторско-технологической документации Ан-74 и выполнить заказ по Ан-74 под государственные гарантии в этом году. Очень надеемся, что правительством будет принято решение и, как минимум, два самолета Ан-74 в этом году… будут приняты под госгарантии для обеспечения потребностей государственных заказчиков. Без привлечения внутреннего инвестора, к сожалению, у нас нет средств, чтобы реализовать эту задачу. Я имею в виду переработку конструкторско-технологической документации", - сказал Фоменко.

Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры о продаже в лизинг двух самолетов Ан-140.

"Надеюсь, в мае-июне подпишем лизинговые контракты с этим заказчиком и сможем достроить эти два самолета Ан-140 и сдать в эксплуатацию", - сказал Фоменко.

Он не стал называть ни потенциального внутреннего инвестора, ни возможного покупателя самолетов до достижения окончательных договоренностей.

Фоменко напомнил, что с весны 2015 года ХГАПП находится в процедуре банкротства, однако план его санации до сих пор не утвержден. Основную часть кредиторской задолженности завода (более 2 млрд грн) составляет долг перед госбюджетом, связанный с выпуском облигаций под госгарантии в 2009 году.

"Без списания задолженности невозможно выйти из кризиса… Для этого необходимо принять соответствующий закон. В 2020 году законопроект был возвращен. Надеюсь, что в этом году нам удастся все-таки принять такой закон. Если будет списана эта задолженность, это позволит загружать производственные мощности, инвесторы - внешние и внутренние - будут больше уверены в том, что предприятие способно выполнить все обязательства с производственной точки зрения", - сказал Фоменко.

Теги: #хгапп #укроборонпром
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