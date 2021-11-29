Необходимости в российских комплектующих нет, надо заниматься импортозамещением - гендиректор ХГАПП

Харьковское государственное авиационное производственное предприятия (ХГАПП) не нуждается в закупках российских комплектующих и намерено идти по пути импортозамещения, заявил гендиректор ХГАПП Александр Кривоконь

"Есть другой путь, который показал Антонов. 178-я машина (АН-178 - ИФ), ее сегодня модернизировали, ее импортозаместили уже... Зачем нам российское?", - сказал Кривоконь журналистам в понедельник, комментируя заявление президента АО "МОТОР СИЧ" Вячеслава Богуслаева о необходимости временного разрешения закупать и использовать российские комплектующие.

По словам Кривоконя, большинство российских заводов, ранее поставлявших комплектующие ХГАПП, уже отказались от выпуска этой продукции. Кроме того, как подчеркнул гендиректор ХГАПП, речь идет о поставке комплектующих, которые устарели и неконкурентоспособны на рынке.

"Поэтому мы создали группу по импортозамещению, набираем молодежь", - сказал Кривоконь.

Он также утверждает, что не был приглашен в облгосадминистрацию на подписание меморандума о взаимодействии для возобновления выпуска самолетов на ХГАПП и узнал о нем от журналистов.

"Абсолютно непонятное событие... Никто не звонил мне, (чтобы пригласить на подписание - ИФ) никто не набирал", - сказал Кривоконь.

Как сообщалось, ранее в понедельник в Харьковской ОГА состоялось подписание меморандума о взаимодействии для возобновления выпуска самолетов на ХГАПП. Документ, в частности, предусматривает выход предприятия в течение 5 лет на выпуск 5 самолетов в год и создание 1 500 рабочих мест.

На брифинге после подписания один из участников меморандума, президент АО "МОТОР СИЧ" Вячеслав Богуслаев заявил, что для возобновления производства самолетов на ХГАПП необходимо на 5 лет разрешить покупку и использование российской комплектации.