В Харьковской ОГА подписали меморандум о возобновлении выпуска самолетов на ХГАПП

В Харьковской областной государственной администрации состоялось подписание меморандума о взаимодействии для возобновления выпуска самолетов на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХГАПП).

"Целью меморандума является создание эффективного взаимодействия по возобновлению серийного выпуска и сервисного обслуживания самолетов и другой авиационной техники на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии", - говорится в документе.

Он также предусматривает выход предприятия в течение 5 лет на выпуск 5 самолетов в год и создание 1500 рабочих мест.

Кроме того, подписанты обязуются в рамках своей компетенции участвовать в разработке и обсуждении проектов законодательных и нормативно-правовых актов в авиакосмической отрасли, обобщать предложения по совершенствованию законодательства в сфере приватизации, погашения долгов по зарплате, а также принимать участие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в авиаотрасль для разработки и серийного выпуска новых образцов авиационной техники.

Меморандум подписали и.о. главы ХОГА Александр Скакун, глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, президент АО "МОТОР СИЧ" Вячеслав Богуслаев, председатель правления АО "ФЭД" Виктор Попов, генеральный директор ЧАО "АВИАКОМПАНИЯ КОНСТАНТА" Михаил Пинкевич, глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич, глава профкома ПО ПАУ на ХГАПП Михаил Погорелов.