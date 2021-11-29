Для запуска ХГАПП необходимо временно разрешить приобретение российских комплектующих - Богуслаев

Президент АО "МОТОР СИЧ" Вячеслав Богуслаев считает, что для возобновления производства самолетов на Харьковском государственном авиационном промышленном предприятии (ХГАПП) необходимо временно разрешить покупку и использование российской комплектации.

"(Российскую - ИФ) комплектацию нужно на сегодня на 5 лет в виде моратория разрешить. Для этого нужно напрячь СБУ вашу областную и центральную и Совет безопасности… Мы к президенту Украины обратились, чтобы сняли санкции с 23 предприятий в России - то есть даже если сохранят нам комплектацию, мы не сможем ее купить", - сказал Богуслаев на брифинге после подписания меморандума о взаимодействии для возобновления выпуска самолетов на ХГАПП в понедельник.

И.о. главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун, комментируя это заявление, отметил, что среди экспертов нет единого мнения по поводу необходимости закупки комплектующих в РФ для запуска ХГАПП.

"Это очень сложный вопрос - вопрос к экспертам авиастроения. Нужно экспертам разобраться, возможно ли этот завод поднять с колен без комплектующих из РФ. Господин Богуслаев считает, что нужно на 5 лет мораторий, потому что это невозможно. Есть эксперты, которые говорят, что это возможно. Думаю, что может быть выстроена такая модель, когда будет самолет на комплектующих без покупки в РФ. Это, наверное, и политический вопрос", - сказал Скакун.

В свою очередь глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко высказалась категорически против закупки комплектующих у российских предприятий.

"Моя позиция – необходимо сделать все для того, чтобы их не привлекать. У нас (с Россией - ИФ) не недоразумение, у нас война", - сказала Егорова-Луценко.