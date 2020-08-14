Министерство пока не получало от Ярославского официальное предложение по ХГАПП - Уруский

Официальное предложение от бизнесмена Александра Ярославского по привлечению $1 млрд для восстановления Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) пока не поступало, однако министерство готово рассмотреть все предложения потенциальных инвесторов, заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Такого официального предложения министерство еще пока не получало. Думаю, что будем рассматривать все предложения, касающиеся потенциальных инвесторов, потенциальных наших стратегических партнеров, которые будут готовы выполнять план санации, который, надеюсь, будет утвержден", - сказал Уруский журналистам в Харькове в пятницу.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, в свою очередь добавил, что в курсе инициативы Ярославского, но выступает за ее перевод "в юридическую площадь".

"Александр мне сообщил, что у него есть возможность и желание инвестировать в наш Харьковский авиационный завод, но, как правильно Олег Семенович (Уруский - ИФ) заметил, эти взаимоотношения должны быть переведены в юридическую площадь", - сказал Кучер.

Говоря о возможных вариантах будущего ХГАПП, он сообщил, что выступает за сохранение его как завода, занимающегося серийным производством самолетов.

Как сообщалось, ранее в пятницу бизнесмен Ярославский, активы которого объединены в группу DCH, заявил о готовности взять ответственность за восстановление ХГАПП и привлечь для этого $1 млрд.

"Из этой суммы $100 млн пойдут на выплату долгов; $500 млн - на достройку самолетов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн - на программы развития. Будет это приватизация или частно-государственное партнерство, не столь важно. Важно не упустить время", – говорится в его обращении на сайте DCH.

Бизнесмен указал, что группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти предприятие для Харькова и Украины.

В начале августа DCH заявила о договоренности с китайской Beijing Xinwei Technology Group о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич". Компании подали совместное заявление в АМКУ на покупку предприятия, в том числе DCH претендует на более чем 25% акций.

ХГАПП занимался серийным производством транспортных многоцелевых самолетов Ан-74, региональных пассажирских самолетов Ан-140-100, очень легких многоцелевых самолетов ХАЗ-30, а также изготовлением центроплана самолетов Ан-148/Ан-158, запасных части и отдельных агрегатов самолетов и производством агрегатов вертолетов Ми-2МСБ, Ми-8МСБ в кооперации с "Мотор Сич".

В состав целостного комплекса ХГАПП также входят завод "Сокольники", завод "ТОРА", Чугуевский авиационный технологический завод и Конотопский завод.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также об участии в приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) и "Харьковоблэнерго".