Минэкономики и "Укролияпром" ограничили экспорт подсолнечного масла на уровне 5,38 млн тонн в 2020/21 МГ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и ассоциация "Укролияпром" согласовали предельные объемы экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) на уровне 5,38 млн тонн (при ранее ожидаемом его экспорте в 5,52 млн тонн) для стабилизации рынка, и подписали соответствующий Меморандум, сообщается на сайте министерства в понедельник.

"На протяжении последних недель мы вели активный диалог с производителями и экспортерами масла. Были разные мнения, но в итоге мы вышли на консенсусное решение, удовлетворяющее все стороны. Определенный оптимальный объем экспорта масла, с одной стороны, успокоит внутренний рынок и наших потребителей. С другой стороны, согласованный предельный объем никоим образом не повлияет на наши международные обязательства, и мы сохраним статус лидера на мировом рынке экспортеров такой продукции", - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко, цитируемый в сообщении.

Ведомство, ссылаясь на данные Гостаможслужбы, сообщило, что за семь месяцев нынешнего МГ на внешние рынки поставлено 3,52 млн тонн подсолнечного масла, при ожидаемом его экспорте до подписания Меморандума на уровне 5,52 млн тонн. Минэкономики уточнило, что в 2020/2021 МГ производство данного продукта предполагается на уровне 5,92 млн тонн, при внутреннем потреблении в 0,4 млн тонн. Таким образом, прогнозируемый объем экспорта подсолнечного масла превышает согласованный в Меморандуме на 0,14 млн тонн.

"Мы за цивилизованные правила игры. Подписание меморандума снимет возникшее напряжение, как на внутреннем рынке, так и станет важным сигналом для международных партнеров Украины ", - отметил гендиректор ассоциации" Укролияпром "Степан Капшук.

Ранее против введения квот на экспорт подсолнечного масла и шрота выступил ряд украинских профильных ассоциаций и общественных объединений, в том числе "Укролияпром", "Украинская зерновая ассоциация", "Украинская аграрная конфедерация" и "Всеукраинская аграрная рада", а Антимонопольный комитет Украины в апреле начал исследовать природу повышения розничных цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке.