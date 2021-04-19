Экономика

16:50 19.04.2021

Минэкономики и "Укролияпром" ограничили экспорт подсолнечного масла на уровне 5,38 млн тонн в 2020/21 МГ

2 мин читать
Минэкономики и "Укролияпром" ограничили экспорт подсолнечного масла на уровне 5,38 млн тонн в 2020/21 МГ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и ассоциация "Укролияпром" согласовали предельные объемы экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) на уровне 5,38 млн тонн (при ранее ожидаемом его экспорте в 5,52 млн тонн) для стабилизации рынка, и подписали соответствующий Меморандум, сообщается на сайте министерства в понедельник.

"На протяжении последних недель мы вели активный диалог с производителями и экспортерами масла. Были разные мнения, но в итоге мы вышли на консенсусное решение, удовлетворяющее все стороны. Определенный оптимальный объем экспорта масла, с одной стороны, успокоит внутренний рынок и наших потребителей. С другой стороны, согласованный предельный объем никоим образом не повлияет на наши международные обязательства, и мы сохраним статус лидера на мировом рынке экспортеров такой продукции", - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко, цитируемый в сообщении.

Ведомство, ссылаясь на данные Гостаможслужбы, сообщило, что за семь месяцев нынешнего МГ на внешние рынки поставлено 3,52 млн тонн подсолнечного масла, при ожидаемом его экспорте до подписания Меморандума на уровне 5,52 млн тонн. Минэкономики уточнило, что в 2020/2021 МГ производство данного продукта предполагается на уровне 5,92 млн тонн, при внутреннем потреблении в 0,4 млн тонн. Таким образом, прогнозируемый объем экспорта подсолнечного масла превышает согласованный в Меморандуме на 0,14 млн тонн.

"Мы за цивилизованные правила игры. Подписание меморандума снимет возникшее напряжение, как на внутреннем рынке, так и станет важным сигналом для международных партнеров Украины ", - отметил гендиректор ассоциации" Укролияпром "Степан Капшук.

Ранее против введения квот на экспорт подсолнечного масла и шрота выступил ряд украинских профильных ассоциаций и общественных объединений, в том числе "Укролияпром", "Украинская зерновая ассоциация", "Украинская аграрная конфедерация" и "Всеукраинская аграрная рада", а Антимонопольный комитет Украины в апреле начал исследовать природу повышения розничных цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

Теги: #укролияпром #петрашко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:34 24.03.2021
Министр экономики задекларировал 6,8 млн грн доходов за 2020 год

Министр экономики задекларировал 6,8 млн грн доходов за 2020 год

11:31 18.03.2021
Минэкономики сохраняет прогноз роста экономики в 2021 г. на 4,6%

Минэкономики сохраняет прогноз роста экономики в 2021 г. на 4,6%

18:20 09.03.2021
Минэкономики отмечает рост заявок на "антикризисные" займы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Минэкономики отмечает рост заявок на "антикризисные" займы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

12:22 09.02.2021
Минэкономики оценивает сокращение экономики Украины в IV кв.-2020 в 1%

Минэкономики оценивает сокращение экономики Украины в IV кв.-2020 в 1%

18:37 04.02.2021
Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%

Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%

13:54 15.01.2021
Свыше 14 тыс. украинских компаний экспортируют продукцию в ЕС - Минэкономики

Свыше 14 тыс. украинских компаний экспортируют продукцию в ЕС - Минэкономики

11:15 17.12.2020
Украина в 2021г предложит новые возможности для работы с партнерами в Черноморском регионе – министр экономики

Украина в 2021г предложит новые возможности для работы с партнерами в Черноморском регионе – министр экономики

10:54 08.12.2020
Спад ВВП Украины в I кв.-2021 может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6% - министр экономики

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6% - министр экономики

16:30 07.12.2020
Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

16:27 20.10.2020
Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Офисе президента ожидают транш от МВФ в $2 млрд к сентябрю

Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май - чуть больше, чем в апреле

ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

Глава НБУ предупреждает о "скользком пути фискального вытеснения"

Пасхальная корзина в Украине в 2021 году будет стоить 780 грн - Институт аграрной экономики

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа "Нафтогаз" с апреля увеличила добычу нефти в Египте на 20%

В Офисе президента ожидают транш от МВФ в $2 млрд к сентябрю

Антикризисный план ХГАПП после доработки будет вновь вынесен на совет директоров "Укроборонпрома"

"Интергал-Буд" назначил нового директора по персоналу

Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре - министр

ФГИ рассчитывает на проведение аукциона по приватизации ОГХК в июле и рост стоимости компании на конкурсе

Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май - чуть больше, чем в апреле

"Турбоатом" предлагает передать ему в концессию производство генераторов "Электротяжмаша" во избежание срыва контрактов с финансированием ЕБРР

"Укравтодор" за 3 года планирует обновить ключевые маршруты Чернобыльской зоны

НБУ изучает варианты использования е-гривни – глава центробанка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА