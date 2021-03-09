Экономика

18:20 09.03.2021

Минэкономики отмечает рост заявок на "антикризисные" займы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

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Минэкономики отмечает рост заявок на "антикризисные" займы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Уполномоченные банки выдали за минувшую неделю 519 займов на общую сумму более 1,4 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", из них 749 млн грн займов - "антикризисные" кредиты для пополнения оборотных средств, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Сегодня у нас очередной рекорд: за минувшую неделю было выдано 519 кредитов на свыше 1,4 млрд грн. На данный момент самым большим спросом пользуются кредиты на пополнение оборотных средств в рамках антикризисной программы", - цитируется министр на сайте Минэкономики во вторник.

"Количество поданных заявок с пакетом документов на такие кредиты за неделю выросло на 1,2 млрд грн, что составляет 54% поданных за минувшую неделю заявок с пакетами документов", - добавил Петрашко.

По его словам, это свидетельствует об оживлении экономической активности.

При этом 450 млн грн займов в рамках программы "Доступные кредиты" на прошлой неделе предприятия получили для рефинансирования старых займов, а сумма инвестиционных кредитов за указанный период составила 180 млн грн, указано в сообщении.

Как указало министерство, со старта программы банки выдали свыше 10 тыс. кредитов на 24 млрд грн, из которых 12,9 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 4,3 млрд грн - кредиты на капитальные инвестиции и 6,7 млрд грн - антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%.

Уполномоченными в рамках этой программы являются 26 банков. Среди них: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк "Львов", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, банк "Альянс", ТАСкомбанк, банк "Восток", Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Глобус", Креди Агриколь Банк, а также ОТП Банк, Кредитвест Банк, Агропросперис Банк, банк "Украинский капитал", ПроКредит Банк, Аккордбанк и МТБ Банк, а также Асвио Банк, Пиреус Банк и КИБ .

Теги: #кредиты #петрашко #минэкономики
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