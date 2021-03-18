Экономика

11:31 18.03.2021

Минэкономики сохраняет прогноз роста экономики в 2021 г. на 4,6%

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Минэкономики сохраняет прогноз роста экономики в 2021 г. на 4,6%

Министерство развития экономики, торговки и сельского хозяйства сохраняет прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП, сообщил глава министерства Игорь Петрашко, комментируя заявление замглавы Офиса президента Юлии Свириденко об ожидаемом росте экономики в 2021 году на 5,1% ВВП.

"Мы сохраняем наш прогноз в 4,6%, первый квартал - "минус" 3%, пока что по результатам двух месяцев - "минус" 2,2%", - сказал Петрашко в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в кулуарах форума "Украина 30".

Данный прогноз учитывает риски дополнительных локдаунов, пояснил министр.

"Надеемся, что их (значительных карантинных ограничений - ИФ) не будет. В минувшем году мы прогнозировали падение экономики на 4,8%, а по факту получили "минус" 4,2%", – отметил Игорь Петрашко.

"В масштабах Украины пока что такие разговоры (о всеукраинском локдауне - ИФ) не идут", – отметил он.

Теги: #петрашко #прогноз #ввп
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