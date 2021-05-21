Экономика

10:14 21.05.2021

Экс-министр экономики Петрашко остается в команде президента

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Экс-министр экономики Петрашко остается в команде президента

Экс-министр экономики Украины Игорь Петрашко остается в команде президента, сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"До назначения на эту должность я не был в государственной власти. Принял предложение премьера и президента с полным пониманием, что это - командная работа. Если командное видение сейчас иное (а оно иное), я за должность не держусь. Сразу написал заявление об отставке. Я остаюсь в команде, буду работать", – сказал он на следующий день после отставки.

При этом статус, в котором Петрашко будет продолжать работать в президентской команде, он решил не разглашать.

Теги: #планы #петрашко
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