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18:34 24.03.2021

Министр экономики задекларировал 6,8 млн грн доходов за 2020 год

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Министр экономики задекларировал 6,8 млн грн доходов за 2020 год

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко задекларировал 6,85 млн грн доходов за 2020 год, из которых заработная плата по месту работы в министерстве составила 534 тыс. грн, свидетельствуют данные в Едином госреестре деклараций.

Согласно данным электронной декларации Петрашко, больше всего доходов в минувшем году он получил по статье "заработная плата по основному месту работы" в ООО "Управленческое общество УЛФ" - 6,099 млн грн.

Помимо этого, доход министра от процентов в украинских банках составил 138 тыс. грн, еще 553,8 тыс. грн Петрашко получил в качестве процентов от Morgan Stanley, где на его счету числится $827,7 тыс., указано в декларации.

Он также указал в декларации 2,1 млн грн на банковских счетах, $510 тыс. и 2,35 млн грн – наличными, а его жена – $ 395 тыс. и 1,4 млн грн наличными и 17,2 тыс. грн на банковских счетах. Петрашко владеет двумя автомобилями – Suzuki Vitara S 2016 года выпуска и Land Rover Range Rover Sport 2017-го, тогда как его супруга приобрела в минувшем году Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска.

Кроме того, министр владеет квартирой в Киеве в 89,6 кв. м, домами во Львове площадью 76 кв. м и в селе Романкив (Обуховский район Киевской обл.) площадью 409 кв. м, а также гаражом и паркоместом.

Как сообщалось, за 2019 год Игорь Петрашко задекларировал 13,6 млн грн доходов.

 

Теги: #декларация #петрашко
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