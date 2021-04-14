Кабмин утвердил отчет о деятельности правительства за 2020 год - Шмыгаль

Кабинет министров утвердил и передал в Верховную Раду отчет о деятельности правительства за 2020 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Утвердили и передаем в ВР отчет о деятельности правительства 2020 года. Это системный анализ того, что было сделано в прошлом году. Документ необходим и для того, чтобы объективно оценить очень непростой год", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале по результатам заседания правительства в среду.

Премьер отметил, что осенью и летом 2020 года Международный валютный фонд прогнозировал падение ВВП Украины на более чем 8%, в то же время, правительство справились гораздо лучше, и падение ВВП было почти вдвое меньше.

"Украина продемонстрировала один из лучших результатов среди европейских стран по удержанию ситуации в экономике", - добавил он.