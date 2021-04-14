Кабмин утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК - Шмыгаль

Кабинет министров Украины утвердил и передает на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК. С учетом всех актуальных угроз. Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым, и одновременно менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, утверждение такой стратегии является важным сигналом того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать своих военных современной военной продукцией украинского производства.