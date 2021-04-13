Экономика

16:38 13.04.2021

Дорожники начали укладку финишного слоя покрытия на участке дороги М-12 в Черкасской области - части трассы М-30

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Дорожники начали укладку финишного слоя покрытия на участке дороги М-12 в Черкасской области - части трассы М-30

В Черкасской области на трассе М-12, которая станет частью маршрута М-30 Стрый - Изварино, от с. Оксанина (Уманский р-н) до границы с Кировоградской областью дорожники (подрядчик ООО "ШРБУ-48") начали установку верхнего, финишного слоя асфальтобетонного покрытия.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook во вторник, это первая государственная дорога в Черкасской области, где в этом сезоне укладывают ЩМА. В работе - 7 км.

Кроме верхнего слоя, будут также обустроены тротуары, автобусные остановки и пешеходные переходы с автономным освещением. После завершения этих работ начнется обустройство дорожной разметки, установка дорожных знаков.

В целом в 2021 году в Черкасской области "Укравтодор" планирует отремонтировать и построить 259 км автодорог.

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021-м, в 30-ю годовщину независимости Украины, в рамках программы "Большое строительство" планируется открыть самую протяженную трассу в стране – М-30 – от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая протяженная дорога в Украине – 1400 километров. Она будет идти из Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги – на временно оккупированной части Луганской области", – отметил тогда глава государства.

Теги: #укравтодор #черкасская_область
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