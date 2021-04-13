Экономика

12:38 13.04.2021

Fitch изменил прогноз по рейтингу Метинвеста с "негативного" на "стабильный"

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Fitch изменил прогноз по рейтингу Метинвеста с "негативного" на "стабильный"

Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" объявила об изменении кредитным рейтинговым агентством Fitch Ratings прогноза по долгосрочному рейтингу группы по обязательствам в национальной и иностранной валютах с "негативного" на "стабильный".

Согласно пресс-релизу группы во вторник, кредитный рейтинг "Метинвеста" и его облигаций остался на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины.

При этом уточняется, что рейтинговое агентство высоко оценило способность "Метинвеста" генерировать денежный поток, что связано с благоприятной ситуацией на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики. Также агентство отметило финансовую гибкость группы, которая способствует повышению ее прибыльности, в том числе благодаря получению контроля над Покровской угольной группой и реализации программы капитальных инвестиций. Кроме того, Fitch Ratings отметил ожидаемое постепенное снижение общего долга "Метинвеста".

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, в странах Европы. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 тыс. тонн металлопроката в год, в Италии - Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год. В Великобритании компании принадлежит завод Spartan UK, который может выпускать 200 тыс. тонн стального проката в год.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #fitch #метинвест #рейтинг
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