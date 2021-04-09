Экономика

15:17 09.04.2021

"ДТЭК Киевские электросети" предлагает клиентам-собственникам транзитных абонентских сетей продать или передать их в совместное управление с ОСР

2 мин читать
"ДТЭК Киевские электросети" предлагает клиентам-собственникам транзитных абонентских сетей продать или передать их в совместное управление с ОСР

АО "ДТЭК Киевские электросети" (оператор системы распределения электроэнергии, ОСР) предлагает потребителям, которые имеют в собственности транзитные абонентские электросети, продать или передать сети в совместное управление с ОСР, сообщается в пресс-релизе "ДТЭК Киевские электросети" в пятницу.

"Это необходимый шаг для повышения надежности электроснабжения, который решит проблему длительных перерывов в подаче электроэнергии клиентам из-за аварий на абонентском оборудовании", − утверждают в компании.

По информации "ДТЭК Киевские электросети", длительные отключения электроснабжения клиентов из-за аварий часто возникают именно на абонентском оборудовании. При этом оператор системы распределения не имеет права проводить ремонты или переключение на сетях клиентов во время аварий. В то же время владельцы сетей не имеют средств или экспертизы для качественного обслуживания своего оборудования, проведения своевременных осмотров и ремонтов.

"Из-за этого возникают повреждения, приводящие к длительному отключению электроэнергии у всех клиентов, которые присоединены к такому оборудованию. Только в 2020 году произошло 2888 аварий на абонентских сетях, что стало причиной отключения подачи света почти 280 тыс. клиентов на длительное время", − проясняется в пресс-релиз.

"ДТЭК Киевские электросети" предлагает владельцам транзитных абонентских сетей в связи с этим два варианта взаимодействия.

Первый вариант – это покупка сетей компанией и оформление договора на оперативное или оперативно-техническое обслуживание, что позволит ОСР постепенно выплачивать клиенту часть стоимости электроустановок за счет своих работ по их обслуживанию. В результате владельцам транзитного оборудования становится оператор системы распределения.

Вторым предлагаемым вариантом является оформление договора совместного пользования энергооборудованием, что позволит ОСР выполнять оперативные ремонты и переключения на оборудовании абонентов и избежать длительных перерывов в энергоснабжении. При этом владельцем сетей остается абонент.

"Оба варианта уменьшают финансовые и юридические нагрузки на владельца абонентского оборудования, поскольку ему не нужно будет платить за капитальные и текущие ремонты и поддерживать их в техническом состоянии, соответствующем нормативной документации", − подчеркнули в "ДТЭК Киевские электросети".

По данным компании, в Киеве электросети, находящиеся в собственности клиентов, составляют порядка 40% от всей энергоинфраструктуры города.

Как сообщалось, Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) в феврале 2021 года заявила о целесообразности предоставить ведомству функции контроля над работой электроустановок, которые принадлежат потребителям, с целью повышения качества электрообеспечения связанных с ними субпотребителей.

Как подчеркнули в Госэнергонадзоре, в Украине существует значительное количество потребителей электрической энергии, которые являются владельцами электрических сетей, через которые осуществляется электроснабжение других потребителей.

"Это существенно влияет на качество и бесперебойность электроснабжения, поскольку такие абонентские объекты и сети, в большинстве случаев, никто не обслуживает. И такая тенденция наблюдается во всех регионах Украины", ‒ резюмировали в Госэнергонадзоре

Теги: #киев #электроэнергия #электросети #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 09.04.2021
Киев проведет реорганизацию кожно-венерологических и психиатрических диспансеров столицы

Киев проведет реорганизацию кожно-венерологических и психиатрических диспансеров столицы

12:45 09.04.2021
Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

12:28 09.04.2021
Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

10:36 09.04.2021
В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

05:48 09.04.2021
Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

02:25 09.04.2021
Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

21:04 08.04.2021
Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

Киевсовет поддержал расширение льгот для предпринимателей, инициированных Кличко

18:55 08.04.2021
Украина за 3 месяца сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

Украина за 3 месяца сократила экспорт электроэнергии в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза

17:16 08.04.2021
Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

10:13 08.04.2021
В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей в стране Украинской фондовой биржи

Украина из-за блокировки декларирования газа в режиме "таможенный склад" могла потерять иностранных заказчиков, принесших 1,5 млрд грн дохода в 2020г

Минэкономики Украины оценило падение ВВП за 2 мес.-2021 в 2,8%

Перерабатывающая отрасль несет шокирующие убытки после снижения НДС на часть с/х сырья до 14% - Гетманцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей в стране Украинской фондовой биржи

Дорожники начали ремонтировать 40 км дороги на территории Чернобыльской зоны – "Укравтодор"

CBAM наиболее реалистичен в виде системы торговли квотами на выбросы СО2– вице-премьер

Украина из-за блокировки декларирования газа в режиме "таможенный склад" могла потерять иностранных заказчиков, принесших 1,5 млрд грн дохода в 2020г

Минэкономики Украины оценило падение ВВП за 2 мес.-2021 в 2,8%

Доход "Укрзализныци" от грузоперевозок на 2021г искусственно завышен на 18,6% - предварительная оценка ВСК Рады финплана

Перерабатывающая отрасль несет шокирующие убытки после снижения НДС на часть с/х сырья до 14% - Гетманцев

"Стандарт-Рейтинг" повысил кредитный рейтинг "Новой Пошты" и ее облигаций до уровня uaАА

ПриватБанк запустил отправку SWIFT-переводов через Приват24

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА