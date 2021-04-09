"ДТЭК Киевские электросети" предлагает клиентам-собственникам транзитных абонентских сетей продать или передать их в совместное управление с ОСР

АО "ДТЭК Киевские электросети" (оператор системы распределения электроэнергии, ОСР) предлагает потребителям, которые имеют в собственности транзитные абонентские электросети, продать или передать сети в совместное управление с ОСР, сообщается в пресс-релизе "ДТЭК Киевские электросети" в пятницу.

"Это необходимый шаг для повышения надежности электроснабжения, который решит проблему длительных перерывов в подаче электроэнергии клиентам из-за аварий на абонентском оборудовании", − утверждают в компании.

По информации "ДТЭК Киевские электросети", длительные отключения электроснабжения клиентов из-за аварий часто возникают именно на абонентском оборудовании. При этом оператор системы распределения не имеет права проводить ремонты или переключение на сетях клиентов во время аварий. В то же время владельцы сетей не имеют средств или экспертизы для качественного обслуживания своего оборудования, проведения своевременных осмотров и ремонтов.

"Из-за этого возникают повреждения, приводящие к длительному отключению электроэнергии у всех клиентов, которые присоединены к такому оборудованию. Только в 2020 году произошло 2888 аварий на абонентских сетях, что стало причиной отключения подачи света почти 280 тыс. клиентов на длительное время", − проясняется в пресс-релиз.

"ДТЭК Киевские электросети" предлагает владельцам транзитных абонентских сетей в связи с этим два варианта взаимодействия.

Первый вариант – это покупка сетей компанией и оформление договора на оперативное или оперативно-техническое обслуживание, что позволит ОСР постепенно выплачивать клиенту часть стоимости электроустановок за счет своих работ по их обслуживанию. В результате владельцам транзитного оборудования становится оператор системы распределения.

Вторым предлагаемым вариантом является оформление договора совместного пользования энергооборудованием, что позволит ОСР выполнять оперативные ремонты и переключения на оборудовании абонентов и избежать длительных перерывов в энергоснабжении. При этом владельцем сетей остается абонент.

"Оба варианта уменьшают финансовые и юридические нагрузки на владельца абонентского оборудования, поскольку ему не нужно будет платить за капитальные и текущие ремонты и поддерживать их в техническом состоянии, соответствующем нормативной документации", − подчеркнули в "ДТЭК Киевские электросети".

По данным компании, в Киеве электросети, находящиеся в собственности клиентов, составляют порядка 40% от всей энергоинфраструктуры города.

Как сообщалось, Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) в феврале 2021 года заявила о целесообразности предоставить ведомству функции контроля над работой электроустановок, которые принадлежат потребителям, с целью повышения качества электрообеспечения связанных с ними субпотребителей.

Как подчеркнули в Госэнергонадзоре, в Украине существует значительное количество потребителей электрической энергии, которые являются владельцами электрических сетей, через которые осуществляется электроснабжение других потребителей.

"Это существенно влияет на качество и бесперебойность электроснабжения, поскольку такие абонентские объекты и сети, в большинстве случаев, никто не обслуживает. И такая тенденция наблюдается во всех регионах Украины", ‒ резюмировали в Госэнергонадзоре