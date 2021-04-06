Строительство Киевской обходной дороги не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области – "Укравтодор"

Строительство Киевской обходной дороги (КОД), которое будет проходить через два лесных массива - Киевский и Клавдиевский лесхозы, не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

"Накануне Украинская природоохранная группа (UNCG) опубликовала заявление о том, что строительство одного из участков Киевской обходной дороги уничтожит 40 га леса. К такому выводу команда UNCG пришла, ознакомившись с визуализацией строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев - Ковель и М-06 Киев - Чоп. Этот участок проходит через два лесных массива - Киевский и Клавдиевский лесхозы, сейчас он как раз на этапе проектирования. Независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно будет предусматривать компенсационную высадку деревьев", - рассказали в госагентстве.

В "Укравтодоре" подчеркнули, что вместо каждого удаленного дерева будет высажено новое.

Киевская обходная дорога - маршрут-полукольцо вокруг Киева, которое будет начинаться от дороги М-07 Киев - Ковель и через дороги М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков - Довжанский, обход г. Бровары и будет выводить к дороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.

Общая протяженность КОД составит почти 150 км.

По данным "Укравтодора", в настоящее время два участка проектируются, на еще два объявлен тендер. Первые проекты планируется получить летом, после чего начнется строительство.