Экономика

15:03 31.03.2021

Экс-замглавы МИД Зеркаль призывает запастись терпением для окончательной победы в спорах с РФ

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Экс-замглавы МИД Зеркаль призывает запастись терпением для окончательной победы в спорах с РФ

Советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль, которая в бытность замглавы МИД Украины в 2014-2019 годах курировала судебные споры с РФ, предлагает не драматизировать вердикт суда в Париже об отмене вынесенного ранее арбитражем решения о выплате Россией Ощадбанку $1,3 млрд и набраться терпения для окончательной победы в этом и других делах.

"Это длительные и непростые процессы - давайте привыкать к медлительности международного судопроизводства и продолжать защищать как нарушенные права инвесторов, так и суверенные права Украины", – написала она в Facebook.

Зеркаль отметила, что тактика РФ в споре с Ощадбанком "очень предсказуема и понятна: они всегда пытаются затянуть процессы и отсрочить исполнение решения всеми возможными способами." Экс-главы МИД провела аналогию с проигранным РФ в 2014 году спором с ЮКОСом в Международном арбитраже в Гааге на $50 млрд, который России удалось спустя полтора года отменить, но который затем снова был подтвержден судом высшей инстанции в 2020 году с увеличением суммы к выплате до $57 млрд.

"А пока акционеры ЮКОСа охотятся за активами РФ, нам стоит запастись терпением и готовиться, что судебные дела украинских компаний тоже будут продолжаться много лет, и это не парад побед, а последовательные битвы," – подчеркнула советник главы правления "Нафтогаза Украины", которая в компании также курирует судебные споры с РФ.

Как сообщалось, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,3 млрд компенсации убытков финучреждения из-за аннексии Крыма

Однако Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на $1,3 млрд. Ощадбанк уже заявил, что планирует немедленно обжаловать решение апелляционного суда.

"Нафтогаз Украины" совместно с дочерними компаниями в феврале 2016 года также уведомил РФ об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией из-за незаконной экспроприации Россией инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма. Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

В феврале 2019 года трибунал подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму. Россия это решение не признала. Группа "Нафтогаз" оценивает размер убытков от экспроприации россиянами активов в Крыму в $8 млрд (с учетом процентов).

Теги: #нафтогаз #споры #зеркаль
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