Экономика

19:51 30.03.2021

МВФ улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021-2022 гг. - Георгиева

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МВФ улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021-2022 гг. - Георгиева

Международный валютный фонд (МВФ) улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021 и 2022 гг., приняв во внимание новые меры бюджетного стимулирования в США, а также продвигающуюся вакцинацию от COVID-19, заявила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Согласно январскому прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится на 5,5% в 2021 году после падения на 3,5% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Уже после публикации этого прогноза американский Конгресс одобрил новый пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, и администрация президента США Джо Байдена, добившись прогресса в вакцинации, поставила перед страной более амбициозные цели в этом плане.

"Эти факторы позволяют нам пересмотреть с повышением прогнозы для мировой экономики на текущий и следующий годы", - заявила Георгиева.

По ее словам, новые прогнозы появятся на следующей неделе, когда МВФ опубликует очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

Георгиева отметила, что несмотря на улучшение перспектив глобальной экономики, увеличивается разрыв между богатыми странами, которые быстро вакцинируют население от COVID-19, и бедными странами, у которых нет ресурсов на эти цели.

"Эти страны и без того были ограничены в возможностях для борьбы с кризисом", - сказала она, добавив, что многие из них в значительной мере зависят от таких сфер, как туризм, серьезно пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Теги: #прогнозы #планы #мир #мвф
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