"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г получил прибыль 741 млн грн, намерен направить на дивиденды 9,61 млрд грн

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 740,902 млн грн, тогда как 2019 год завершил с чистым убытком 2 млрд 265,232 млн грн.

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 29 апреля, нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 30 млрд 119,720 млн грн

За прошлый год "ArcelorMittal Кривой Рог" сократил текущие обязательства на 33,3% - до 17 млрд 865,684 млн грн, долгосрочные - на 5,3%, до 9 млрд 604,586 млн грн.

В то же время комбинат снизил дебиторскую задолженность на 16% - до 21 млрд 637,895 млн грн.

Активы "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 году снизились на 9,4% - до 88 млрд 349,556 млн грн, в том числе стоимость основных средств возросла на 8,9%, до 51 млрд 996,1 млн грн.

Согласно проектам решений, на собрании акционеры намерены направить на выплату дивидендов по простым акциям 9 млрд 610 млн 237,170 тыс. грн, или 2,49 грн на одну простую именную акцию.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,1283% его акций.

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.